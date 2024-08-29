"تذكروا القبلة وحذروا من الصفقة المشبوهة" .. غضب بعد "الطرد المزعوم" لساديو ماني من النصر

جماهير النصر في حالة غضب شديدة..

انتفضت جماهير نادي النصر السعودي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس؛ بسبب النجم السنغالي الدولي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

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ماني انضم إلى النصر في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ حيث لم يقدم المستوى المأمول منه في الموسم الرياضي الماضي، لتبدأ الشائعات تطارده طوال الميركاتو الصيفي الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في البداية.. قيل إن النجم السنغالي سينتقل إلى نادي الاتحاد السعودي؛ قبل أن يفجر الصحفي خالد بن عبدالعزيز مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل اللاعب، مساء اليوم الخميس.

ابن عبدالعزيز ألمح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى ضغوط يمارسها المسؤولون عن الرياضة في السعودية، على أحد الأندية الأوروبية الكبيرة؛ من أجل التعاقد مع ماني من النصر، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ لإتاحة الفرصة للعالمي بتسجيل المدافع الفرنسي محمد سيماكان، بدلًا منه.

النصر توصل إلى اتفاق مع نادي لايبزيج الألماني، مساء اليوم الخميس؛ لشراء المدة المتبقية من عقد سيماكان - صاحب الأصول الغينية -، مقابل 35 مليون يورو تقريبًا.

لكن.. جماهير نادي النصر استقبلت هذه التطورات بـ"شكل غاضب"؛ حيث دشنت وسمًا عبر منصة "إكس"، تحت عنوان "#نرفض_خروج_ساديو_ماني".

وتداول الكثير من مشجعي النصر عبر هذا الوسم، فيديو لـ"قُبلة" ماني لشعار النادي، بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، والتي انتهت بفوز العالمي (4-1).

واتهم الجمهور النصراوي إدارة النصر، بمحاولة "طرد" اللاعب وإجباره على الرحيل؛ على الرغم من أنه "شاري" الفريق، ويريد الاستمرار في الموسم الحالي.

بينما طالب قطاع آخر من الجماهير، المسؤولين الحاليين في النصر بـ"الرحيل"، واصفين الاستغناء عن النجم السنغالي بـ"قلة الحياء والتدمير للنادي".

أيضًا.. ألمح عشاق الفريق النصراوي، إلى "صفقة مشبوهة" تقف وراء طرد ماني المرتقب من الفريق الأول لكرة القدم؛ وهي التعاقد مع الجناح البرازيلي الصغير ويسلي جاسوفا.

وكتب أحد رواد منصة "إكس": "والله ما أخسر لاعب بقيمة فنية عالية، من أجل ورعٍ قادم بسمسمرة إيطالية"؛ في إشارة إلى تورط الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنادي، في الحصول على عمولات مقابل ضم ويسلي من نادي كورينثيانز البرازيلي.

جدير بالذكر أن النصر يعاني من عديد المشاكل الإدارية والفنية، مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث خسر لقب كأس السوبر السعودي أمام الغريم الهلال، مع تقديم رئيس مجلس إدارة الشركة غير الربحية "إبراهيم المهيدب"، لاستقالته من منصبه.