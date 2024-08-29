أخيرًا .. النصر يُرمم دفاعه بنجم لايبزيج

صفقات النصر بدأت تظهر

أن تصل متأخرًا أفضل من ألا تصل أبدًا .. هذا ما قد ينطبق على حال النصر السعودي تلك الأيام، إذ بعد صمت تام خلال سوق الانتقالات باستثناء التعاقد مع الحارس بينتو والمدافع سالم النجدي، تحرك النادي أخيرًا في الساعات الأخيرة وأعلن عن صفقة واتفق على أخرى.

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النصر أثار استياء وغضب جمهوره كثيرًا بتأخره في إبرام الصفقات اللازمة لدعم صفوفه، وقد ازدادت حدة ثورة الجمهور بالخسارة أمام الهلال في كأس السوبر السعودي ثم فقدان نقطتين في افتتاح الموسم من دوري روشن السعودي بالتعادل مع الرائد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النادي امتص هذا الغضب بالإعلان أمس عن تعاقده رسميًا مع البرازيلي ويسلي، واليوم زف خبرًا سعيدًا آخر بالتوصل لاتفاق مع الفرنسي محمد سيماكان مدافع لايبزيج الألماني على الانتقال له وتوقيع عقد يمتد لـ5 سنوات.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن الصفقة تمت بالفعل مقابل 35 مليون يورو، مشيرة إلى أن اللاعب ينتظر انتهاء الإجراءات الرسمية ليطير إلى الرياض لبدء مغامرته مع زملاء كريستيانو رونالدو.

يُشار إلى أن صاحب الـ24 عامًا يستطيع اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، وقد لعب لعدة أندية فرنسية قبل شد الرحيل إلى ألمانيا في 2021، ولم يسبق له ارتداء القميص الأول للمنتخب الفرنسي أبدًا.