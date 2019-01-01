كيف سيلعب النصر تحت قيادة روي فيتوريا في الموسم الجديد

العالمي خلال الموسم الماضي حقق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تحت قيادة فيتوريا

ماجد جزر فيسبوك تويتر

يستعد نادي النصر السعودي لخوض موسم صعب بالنسبة له على الصعيدين المحلي الوقاري، فالعالمي يدخل منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بصفته حاملًا للقب، وبالتأكيد سيكون الهدف الأول هو المحافظة على لقبه.

وعلى الجانب الأخر، فأن الفريق يدخل منافسات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا بطموحات كبيرة جدًا، حيث يلتقي الفريق أمام نادي الوحدة الإماراتي بنظام الذهاب والعودة على أمل مواصلة المشوار قاريًا، وهو تحدٍ كبير للمدرب بالتأكيد.

العالمي خلال الموسم الماضي حقق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تحت قيادة فيتوريا بعد موسم شهد منافسة قوية مع نادي الهلال.

بالتأكيد سيواصل المدير الفني البرتغالي اللعب بنفس الطريقة التي بدأ بها مشواره مع العالمي، حيث اعتاد اللاعبين على أسلوب وطريقة لعب فيتوريا، مما يجعل المهمة أسهل في الموسم الجديد.

ولم يضم النصر العديد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وكانت أبرز صفقة هي التعاقد مع المهاجم المحلي المتألق عبدالفتاح آدم، وبالتأكيد سيكون ذلك عامل إضافي للاستقرار الفني في الفريق.

فيتوريا خلال تواجده مع النصر أسلوبه واضح جدًا وتقليدي بعيدًا عن أي فلسفة، فهو يعتمد على طريقة 4\1\4\1 الواضحة والصريحة والتي يُطبقها اللاعبين بشكل ممتاز.

وشاهدنا فيتوريا في بعض الأحيان يعتمد على طريقة 4\4\2، وقد يكون لوصول عبدالفتاح آدم قادمًا من نادي التعاون السعودي عاملاً هامًا في الاعتماد على هذه الطريقة ببعض الأحيان.

تشكيل النصر خلال الموسم المُقبل سيكون مختلفًا باختلاف البطولة التي يشارك فيها الفريق، ويكفي القول أن القائمة الآسيوية حرمت النصر من تواجد لاعبين من طراز عالي أمثال الدولي المغربي نور الدين أمرابط، والدولي النيجيري أحمد موسى.

وبالتأكيد خروج الثنائي من القائمة الآسيوية لا يُقلل من القيمة الفنية التي يمتلكها هذا الثنائي، ولكن لوائح وحاجة المدير الفني البرتغالي هي من حسمت تواجد الرباعي براد جونز والمدافع البرازيلي مايكون ومواطنه لاعب خط الوسط جوليانو والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

طريقة اللعب

ولن تجد جماهير النصر حيرة كبيرة في معرفة التشكيل الذي سيخوض به الفريق الموسم الجديد على الصعيد المحلي والذي سيكون مشابهًا بشكل كبير لطريقة وتشكيل الموسم الماضي، والمنتظر أن يكون كما يلي :

حراسة المرمى : براد جونز (وليد عبدالله)

خط الدفاع : مايكون بيريرا – عمر هوساوي – سلطان الغنام – عبدالرحمن العبيد

خط الوسط : عبدالعزيز الجبرين

خط الوسط الأمامي : جوليانو – بيتروس – نور الدين أمرابط – أحمد موسى

خط الهجوم : عبدالرزاق حمد الله

على الصعيد الآسيوي سيتغير الأمر بشكل كبير وواضح في الخط الأمامي، وكذلك من الممكن أن تتغير طريقة اللعب نفسها ويخوض الفريق المنافسة بطريقة 4\4\2، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كما يلي :

حراسة المرمى : براد جونز

خط الدفاع : مايكون بيريرا – عمر هوساوي – سلطان الغنام – عبدالرحمن العبيد

خط الوسط : عبدالعزيز الجبرين – جوليانو – يحيى الشهري – عوض خميس

خط الوسط الأمامي : جوليانو – بيتروس – نور الدين أمرابط – أحمد موسى

خط الهجوم : عبدالرزاق حمد الله