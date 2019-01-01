مدونة حية

أخبار انتقالات النصر | الصفقات تنتظر الرئيس الجديد، وحراسة المرمى أبرز الاهتمامات

تعرف على أخبار انتقالات النصر اليوم 19 يونيو، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام في ميركاتو صيف 2019؟ وماذا ينتظر إدارة النادي الجديد

محدث
التعليقات()

النصر يستهدف استعادة حارس مرماه السابق

2019-06-07T21:03:16Z

عبدالله العويشير على طاولة النصر

ألقت تقارير صحفية الضوء على وجود رغبة لدى نادى النصر في استعادة حارسه السابق ، عبدالله العويشير، الذى يلعب حاليا بصفوف أحد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

التقارير أشارت إلى أن إدارة العالمي تفكر في مكافأة العويشير بعد دوره في حسم لقب الدوري السعودي لأصفر العاصمة فى الموسم المنصرم.

وأشارت إلى أن إدارة الأصفر وضعت الموضوع برمته بين يدي البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق، حيث طالبته ببحث موقفة من التعاقد مع العويشير والاستفادة الفنية المنتظرة منه.

محمود عبدالرحيم جنش مطلوب في النصر

2019-06-07T20:59:51Z

حارس مرمى الزمالك ضمن خيارات العالمي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن دخول حارس مرمى نادي الزمالك محمود عبدالرحيم جنش ضمن خيارات نادي النصر السعودي من أجل دعم حراسة مرمى الفريق خلال الموسم المُقبل.

 

 

تقارير أشارت إلى أن نادي النصر بصدد التخلي عن الحارس الدولي الأسترالي براد جونز خلال الفترة المقبلة والبحث عن حارس مرمى جديد.

التقارير أشارت إلى أن مسئولو العالمي يسعون إلى فتح باب المفاوضات مع حارس القلعة البيضاء من أجل التعاقد معه في الموسم الجديد.

مدرب النصر يُرشح لاعب تشيلي

2019-05-27T16:12:17Z

إستيبان بافيز لاعب نادي كولو كولو التشيلي

كشفت تقارير صحفية تشيلية عن اهتمام إدارة نادي النصر السعودي بالتعاقد مع لاعب دولي تشيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

راديو " Radio Agricultura" التشيلي أكد أن إدارة العالمي تستهدف التعاقد مع الدولي إستيبان بافيز لاعب نادي كولو كولو التشيلي.

اللاعب تم ترشيحه من قبل المدير الفني البرتغالي الحالي للفريق روي فيتوريا، والذي قاد العالمي لتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التقارير أوضحت أن المفاوض النصرواي قدم عرضًا يصل إلى 2 مليون دولار للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي.

حسين القهوي على رادار النصر

2019-05-27T16:10:20Z

لاعب الأهلي قد ينتقل إلى العالمي

أكدت تقارير صحفية  في وقت سابق أن الإدارة النصراوية وقعت بالفعل مع حسين المقهوي بالرغم من توقيعه للأهلي على العقد الجديد في الموسم قبل الماضي لمدة 4 سنوات وحصوله على مقدم التعاقد، إلا أن إدارة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أعطت الفرصة للنصر من أجل التوقيع مع اللاعب بعد رفضها توثيق عقد المقهوي، ويعتبر اللاعب حراً الآن، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم مصير اللاعب.