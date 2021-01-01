ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في النصر

النصر يخسر لاعبين جدد في دوري أبطال آسيا

يبدو أن نادي النصر السعودي على أبواب أزمة كبيرة تُهدد مشواره في دوري أبطال آسيا، إذ خسر الفريق 3 لاعبين جدد لإصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد 19) أحدهم هو حارس مرماه براد جونز.

النصر كان قد خسر الثنائي فراس البريكان وعبد الرحمن العبيد لإصابتهما بكورونا، وقد أعلن النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر انضمام 3 لاعبين جدد للقائمة هم براد جونز وأسامة الخلف وعبد العزيز العلاوي.

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ولم يتوقف الأمر عند اللاعبين، بل طالت كورونا كذلك من المترجم محمود منان و3 آخرين من العاملين مع الفريق أحدهم أخصائي العلاج الطبيعي.

9 مصابين بفايروس كورونا



أمنياتنا لهم بالشفاء العاجل بإذن الله 🙏 pic.twitter.com/NSE0j53BN9 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 19, 2021

مانو مينيزيس المدير الفني للنصر أكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فولاذ الإيراني أن ما يُقلقه من تلك الإصابات بكورونا هو العامل النفسي وتحديدًا خوف بقية اللاعبين من الإصابة.

إذ قال "إصابات كورونا خطيرة وعلينا إيجاد الحلول المناسبة وكذلك التوصل للكيفية الأفضل لتعويض اللاعبين الغائبين، ما يُقلقني أيضًا من تلك الإصابات هو الأثر النفسي على اللاعبين بسبب خوفهم من التعرض للإصابة".

يُشار إلى أن النصر بدأ دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بالتعادل مع الوحدات ثم الفوز على السد 3-1.