مارتينيز: تلقيت عدة عروض لكن هذا ما جذبني للنصر وأتعلم من ميسي

وافد العالمي الجديد يتحدث عن المفاوضات وسبب الموافقة

أوضح الأرجنتيني جونزالو مارتينيز "بيتي"؛ نجم أتلانتا الأمريكي السابق والنصر السعودي الحالي، أسباب تفضيله ارتداء قميص العالمي رغم تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

العالمي أعلن أمس الإثنين، تعاقده مع الأرجنتيني لمدة أربع سنوات مقبلة، في صفقة كلفت خزينة النادي السعودي 18 مليون دولار، في ثاني صفقاته الأجنبية خلال الصيف الجاري بعد الكوري الجنوبي كيم جين سو.

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وقال مارتينيز، خلال تصريحاته لصحيفة "آس" الإسبانية: "تلقيت عدة عروض خلال الفترة الماضية، لكنني رأيت أن النصر هو العرض الأنسب، هو جيد للغاية بالنسبة لي، بجانب أنه كان هناك اهتمام كبير من قبل النادي لضمي، بالإضافة إلى صدق مسؤوليه الذي تواصلوا معي، لذلك وافقت على اللعب للنصر".

وأضاف: "طموحي مع العالمي أن أساعد الفريق، وأن أنفذ تعليمات المدرب لتحقيق الانتصارات، أنا فزت بكثير من البطولات، وحاليًا حلمي هو الفوز بدوري أبطال آسيا مع النصر".

وبسؤاله عن مواطنه ليونيل ميسي؛ نجم برشلونة الإسباني، علق: "ميسي عبقري، دائمًا ما أتعلم منه، وهو الأفضل في العالم".

واختتم موجهًا رسالة لجمهور النصر: "سأحاول إعادة كل الثقة التي وضعها بي المسؤولين لخدمة الفريق، سأقدم كل ما لدي، وأنا فخور بالعيش في السعودية ومعرفة ثقافتهم".

يذكر أن النصر ضم عدة لاعبين جدد خلال الميركاتو الجاري، إذ كان التركيز الأكبر على اللاعبين المحليين، فجاءت أبرو صفقاته الجديدة؛ عبد الفتاح عسيري، عبد المجيد الصليهم، أمين بخاري، أسامة خلف وغيرهم.