خاص | النصر يبلغ نجمي الفريق بالبحث عن عروض للرحيل

العالمي يستغنى عن ثنائي محلي لكن بشرط

قرر مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، بالاتفاق مع البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق، الاستغناء عن اثنين من نجوم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

العالمي لم يرحل أيٍ من لاعبيه بشكل رسمي حتى الآن بالصيف، في الوقت الذي دعم صفوفه بسبعة لاعبين محليين، هم: عبد الفتاح عسيري، عبد المجيد الصليهم، عبد الله الشنقيطي، أمين بخاري، أسامة الخلف، سلطان العنزي وعبد العزيز العلاوي، بجانب الكوري الجنوبي كيم جين سو.

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وعلم "جول GOAL" من مصادره الخاصة أن مجلس العالمي أخطر المدافع عمر هوساوي والجناح الأيمن يحيى الشهري بالاستغناء عن خدماتهما بنهاية الموسم الجاري، مطالبًا إياههما بالبحث عن عروض للرحيل.

وأكدت مصادرنا أن إدارة السويكت ترفض مخالصة الثنائي ماديًا، رغم دخول الشهري الفترة الحرة في يناير المقبل، إذ ترغب في الحصول على مقابل مادي من الصفقتين.

مصادر "جول GOAL" أشارت كذلك أن أهلي جدة قدم عرضًا للظفر بخدمات جناح العالمي إلا أن الأخير يرفض اللاعب لأي نادٍ خارج العاصمة "الرياض".

الشهري - صاحب الـ30 عامًا - كان قد انضم للنصر في صيف عام 2013 قادمًا من الاتفاق، ومنذ ذلك الحين وهو يمثل العالمي، باستثناء خروجه للاحتراف لمدة ستة أشهر في نادي ليجانيس الإسباني.

وشارك الجناح الأيمن بالموسم الجاري في 21 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع آخر.

أما هوساوي صاحب الـ34 عامًا فانضم للعالمي في يناير 2011، وخلال هذه السنوات تمت إعارته لمدة ستة أشهر لنادي القادسية.

ولم يخض المدافع سوى تسع مباريات فقط بالموسم الجاري مع النصر، في مختلف البطولات.