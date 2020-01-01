النصر يكثف من تحركاته ضد قرار الاتحاد الآسيوي

العالمي ودع البطولة القارية، لكنه يؤكد عدم قانونية مشاركة عدد من لاعبي الخصم

يبحث مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، خلال الفترة الحالية، الطريقة الأمثل لقبول استئنافها ضد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خاص بمباراة برسبوليس الإيراني.

العالمي كان قد ودع دوري أبطال آسيا من نصف النهائي، في الثالث من أكتوبر الجاري، بالهزيمة أمام الفريق الإيراني في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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وعقب ساعات من المباراة، تقدم النادي العاصمي باحتجاج أمام الاتحاد القاري، بداعي عدم قانونية مشاركة عدد من لاعبي برسبوليس في المباراة، وهو الاحتجاج الذي قوبل بالرفض أول أمس الجمعة.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مجلس النصر استعان بأربعة محامين مختصين في القضايا الدولية الرياضية، لتولي ملف الاستئناف على قرار رفض الاحتجاج.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن المحامين منهم اثنين برازيليين وإسباني وآسيوي، يعملون حاليًا على دراسة حيثيات قرار رفض الاحتجاج، تحسبًا لرفض الاستئناف أيضًا، ليتجه بعدها المجلس إلى محكمة التحكيم الدولية "كاس".

يذكر أن كافة الفرق السعودية كانت قد ودعت البطولة، بداية من الهلال الذي تم استبعاده لإصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد في دور المجموعات، مرورًا بالتعاون، الذي خرج من دور الـ16، ثم الأهلي الذي أقصي من دور ربع النهائي.