"النصر بحاجة لمعد نفسي، والخسارة بسبب "أنانية" اللاعبين"

النصر خسر أمام الاتفاق في الدوري السعودي

قال الناقد الرياضي محمد أبو هداية أن النصر بحاجة إلى معد نفسي لإعداد لاعبيه ذهنيًا بعد تعرضهم لخسارة مؤثرة أو الخروج من البطولات، وذلك تعليقًا منه على سقوط الفريق أمام الاتفاق في الدوري السعودي مساء اليوم.

النصر خرج من دوري أبطال آسيا الأسبوع الماضي بخسارته أمام الهلال 2-1 في نصف النهائي، وقد ضاعف أحزان جماهيره بالخسارة اليوم أمام الاتفاق 1-0 في ختام الأسبوع التاسع من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

أبو هداية تحدث خلال تواجده في برنامج الحصاد الرياضي مشيرًا إلى أن أنانية اللاعبين اليوم أمام الاتفاق لعبت دورًا مؤثرًا في الخسارة، بجانب الضغط الذي يُعاني منه الفريق عقب الخروج من آسيا.

إذ قال "لا يوجد شيء كبير يحدث في النصر، المسألة مجرد أن الفريق، مثل كل أندية العالم المحترفة، بحاجة للاستعانة بمعد نفسي لإزالة آثار الخسارة عن اللاعبين، خاصة بعد الخروج من البطولات المهمة، ما يحدث الآن في النصر أن الخروج من دوري أبطال آسيا تسبب في الخسارة أمام الاتفاق".

"النصر استحوذ كثيرًا على الكرة لكن الشرود الذهني والتوتر والتسرع وكذلك أنانية اللاعبين وعدم التضحية لأجل الفريق كلها أسباب أدت للخسارة".

يُشار إلى أن النصر أصبح بعد الخسارة يبتعد بفارق 6 نقاط عن ضمك في صدارة الدوري السعودي، لكنه لعب مباراتين أقل لانشغاله سابقًا بمباريات دوري أبطال آسيا.