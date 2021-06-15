يعاني مع النصر ومضرب مثل مع الهلال .. علامات استفهام على ملعب مرسول بارك!

"الأرضية قد تتسبب في إصابات للاعبي النصر"

تسببت مباريات المنتخب السعودي الحالية في ظهور علامات استفهام عديدة حول أرضية ملعب مرسول بارك، الخاص بنادي النصر السعودي، إذ ظهرت بحالة سيئة.

العالمي كان قد فاز بحق الانتفاع بملعب جامعة الملك سعود في العام الماضي، بعد منافسة مع الهلال، الذي كان ينتفع به خلال السنوات الماضية، وأطلق عليه "ملعب مرسول بارك".

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وخاض الأخضر السعودي خلال الشهر الجاري مباراتين على الملعب أمام اليمن وسنغافورة، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا 2023، وظهرت أرضية الملعب خلالهما بصورة مختلفة عما كانت عليه في عهد الهلال.

الإعلامي الرياضي بتال القوس، علق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أرضية ملعب مرسول بارك ليست كالسابق.. لاحظتو هالشيء مثلي أو أنا أُبالغ".

ورد عليه الإعلامي محمد الدرع: "بالفعل الأرضية دون المستوى ولا بد من محاسبة شركة الوسائل بحكم انها المشغل الحالي وربما يتضرر منها نجوم النصر ، لا بد من معالجة الامر قبل الدوري حتى لا يضطر النصر لنقل مبارياته لملعب الهلال استاد الملك فهد أو الملز".

وأضاف: "السؤال: لماذا عندما كان الملعب ل الهلال كان مضرب مثل والان يعاني؟".

بالفعل الأرضيةدون المستوى ولابدمن محاسبةشركة #الوسائل بحكم انها المشغل الحالي وربما يتضرر منها نجوم #النصر ، لابد من معالجةالامرقبل الدوري حتى لايضطر #النصر لنقل مبارياته لملعب” #الهلال " استاد الملك فهد أو الملز السؤال:لماذا عندما كان الملعب ل الهلال كان مضرب مثل والان يعاني؟🤔 https://t.co/XYdN02qlb8 — محمد الدرع (@MohammadAlDarae) June 15, 2021

يذكر أن المنتخب السعودي يختتم مشواره في التصفيات اليوم الثلاثاء، بمواجهة أوزبكستان، على ملعب مرسول بارك.

ويتصدر الأخضر المجموعة الرابعة برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني أوزبكستان.