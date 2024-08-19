فيديو | البليهي لم يكن وحيدًا .. لاعب النصر يتجاهل فهد بن نافل بعد خسارة السوبر!

مواجهة الهلال والنصر على صفيح ساخن..

حلقة جديدة تنضم إلى سلسلة "اللقطات الغريبة" في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، الذي شهد فوزًا مثيرًا للهلال على جاره النصر برباعية، لينتزع اللقب رقم 70 في تاريخه.

النصر تقدم بهدف كريستيانو رونالدو في الشوط الأول، لتندلع ثورة هلالية في الشوط الثاني، بإحراز رباعية عن طريق سيرجي سافيتش وألكساندر ميتروفيتش (هدفين) ومالكوم، ليدافع الهلال عن لقبه، ويحصد بطولة السوبر للمرة الخامسة في تاريخه.

ونشر الإعلامي الرياضي سعود المشعل، عبر منصة (إكس)، لقطة خلال مراسم استلام لاعبي النصر، الميدالية الفضية، ليرد الظهير النصراوي سلطان الغنام وهو يرفض مصافحة فهد بن نافل، رئيس الهلال، رغم تقدم الأخير بيده للسلام، معلقًا "البليهي لم يشارك في المباراة وغير موجود في قائمة اللقاء، والبعض منزعج من استفزازه بعدم الوقوف في الممر الشرفي أو مصافحة اللاعبين، هنا لاعبهم لم يصافح رئيس الهلال والوضع جدًا عادي وكأنهم ما شافوا شيئًا. هذه في العرف عيب وغير مقبولة أبدًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأثار علي البليهي، الذي غاب عن مباراتي السوبر للإيقاف، لقطة مثيرة للجدل، أثناء وقوفه بجانب زملائه خلال تنظيم ممر شرفي للاعبي النصر، أثناء التوجه لاستلام الميدالية الفضية، ليكتفي البليهي بوضع يده في جيبه، رافضًا مصافحتهم أثناء المرور.

وتداول نشطاء لقطة ثالثة عقب نهاية كأس السوبر، للاعب النصر سامي النجعي، وهو يرفض مصافحة مهاجم الهلال، ألكساندر ميتروفيتش، حيث توجه الأخير من أجل مساواة لاعبي الأصفر بعد خسارة اللقب.

يذكر أن النصر سيستهل مشواره في دوري روشن السعودي، بموسم 2024-2025، يوم الخميس المُقبل، بملاقاة الرائد، على ملعب الأول بارك، بينما يحل الهلال ضيفًا على الأخدود، السبت.