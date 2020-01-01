بعد بيان ناديه .. السويكت: ما حدث مع النصر ترصد وليس مجرد سوء توفيق

رئيس النصر يؤكد أنه لن يفرط في حقوق ناديه

أكد صفوان السويكت؛ رئيس نادي النصر السعودي، مشاهدة كلاسيكو الهلال مرة ثانية، مشددًا على أن ما حدث مع العالمي ترصد أخل بمبدأ العدل.

العالمي تلقى هزيمة ثقيلة أمس الأربعاء، أمام الزعيم بديربي الرياض، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع التفاصيل)

وأصدر مجلس العالمي بيانًا رسميًا قبل قليل، يطالب فيه بإقالة رئيس لجنة الحكام، للمرة الثالثة خلال الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

المزيد من الفرق

وكتب السويكت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " بعد مشاهدة المباراة عدة مرات بهدوء، ولكونها مباراة مفصلية من الدوري الأغلى على قلوبنا، دوري الأمير محمد بن سلمان، فإن ماحدث لم يكن مجرد سوء تقدير من حكم، ما حدث كان ترصدا مخلا بميزان العدالة (من قبل VAR)".

وأضاف: " سبق أن طالبنا من خلال بيان سابق وخطابات الحاقية بضرورة التصحيح وتدارك الأخطاء التحكيمية لحماية العدالة ونزاهة المنافسة! سنترقب في نادي النصر ما سيجري من تغيرات جادة لضمان تطبيق العدالة بسواسية لكل الأندية، نادي النصر وحقوقه وحقوق جماهيره أمانة في أعناقنا ولن نفرط فيها بإذن الله".

1️⃣ بعد مشاهدة المباراة عدة مرات بهدوء، ولكونها مباراة مفصلية من الدوري الأغلى على قلوبنا، دوري الأمير محمد بن سلمان، فإن ماحدث لم يكن مجرد سوء تقدير من حكم، ما حدث كان ترصدا مخلا بميزان العدالة (من قبل VAR). — د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) August 6, 2020

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، متأخرًا بفارق تسع نقاط عن الهلال؛ صاحب الصدارة.