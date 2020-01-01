للمرة الثالثة .. النصر يطالب في بيان رسمي بإقالة رئيس لجنة الحكام

مطلب متكرر بإعفاء رئيس لجنة الحكام من منصبه

أصدر نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا بسبب الأخطاء التحكيمية التي وقعت في لقاء الفريق أمام الهلال أمس الأربعاء ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين .

حقق الهلال فوزًا على نظيره النصر بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء خطاب النصر على النحو التالي: "إلحاقًا لبيان نادي النصر الأول المتعلق بالإخطاء التحكيمية والمدعوم بالأسانيد والملاحظات على أخطاء التحكيم في شهر أكتوبر 2019 م والذي قد تنبأ بما جرى وحذر من مغبة الأخطاء التحكيمية وتهديدها لعدالة المنافسة وميزان العدالة".

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وأضاف البيان: "وإلحاقًا لخطاب نادي النصر الأول رقم 0029/2 في شهر فبراير 2020م الموجه لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن الملاحظات والأخطاء التحكيمية المؤثرة على عدالة المنافسة في أكثر من مباراة، والتي أمامها كانت مطالبة مجلس إدارة نادي النصر بإعفاء رئيس لجنة الحكام".

وتابع البيان: "وإلحاقًا لخطاب نادي النصر الثاني رقم 0031/3 في شهر مارس 2020م بشأن ذات الموضوع المتضمن دعم هذه المطالبة بالأسانيد القانونية من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي منحت النادي كعضو في الاتحاد السعودي لكرة القدم الحق القانوني في تقديم هذه المطالبات".

وأردف: "وفقًا لما سبق فإنن مجلس إدارة نادي النصر بقيادة د. صفوان بن سليمان السويكت ومن مبدأ الشفافية مع جماهير العالمي، فقد وجه اليوم خطابه الثالث إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المتضمن استمرار مطالبته بإعفاء رئيس لجنة الحكام طالما أن الأخطاء التحكيمية مازالت مخزية ومؤثرة في عدالة المنافسة ونزاهتها، وكذلك في ظل عجز رئيس لجنة الحكام عن تطوير منظمة عمل الحكام والعاملين في تقنية var ، والفشل الملحوظ في إحضار نخبة حكام العالم رغم توفر متطلبات النجاح من دعم مالي ومعنوي من أصحاب القرار".

وأضاف البيان: "فعدالة المنافسة وتطور لعبة كرة القدم لابد لهما من وجود حكام كبار على قدر من المسؤولية والدقة، وهو ما كان غائبًا وبوضوح من الطاقم التحكيمي في مباراة النصر مع الهلال الأخيرة وخصوصًا حكام تقنية var، حيث كانت الأخطاء التحكيمية واضحة ومؤثرة في نتيجة المباراة باتفاق خبراء التحكيم".

وتابع: "وحيث أن مطالبتنا بضرورة إعفاء رئيس لجنة الحكام لم تجد الإجابة المنطقية والقانونية المقنعة، لذا تم الإشارة في الخطاب بأنه حال استمرار عدم التجاوب في شأن ذلك فإن لنا مطلب آخر كفلة النظام الأساسي للاتحاد، والذي دائمًا يوصي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل بضرورة التقيد به، وهو الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وهذه الدعوة كفلها النظام الأساسي للاتحاد بموجب أحكام المادة 29، والتصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية على إعفاء رئيس لجنة الحكام استنادًا للمادة (37/1) من ذات النظام.. والله الموفق".