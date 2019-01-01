النصر يتسبب في فشل انتقال عبد الله السالم إلى الفتح

لماذ فشلت عملية انتقال عبد الله السالم إلى الفتح؟

قررت إدارة نادي الفتح، عدم التعاقد مع عبد الله السالم، لاعب الفيحاء والنصر السابق، بسبب عدم حصوله على مخالصة مالية من النصر، للانتقال لأي فريق آخر.

وكان عبد الله السالم لاعبًا في صفوف النصر والفيحاء، ولكنه لم يشارك في أي مباراة منذ بداية الموسم، وكان يرغب الفتح في التعاقد معه.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن إدارة الفتح صرفت النظر عن التعاقد مع السالم، وإلغاء الاتفاقية الموقعة بين الطرفين غير الملزمة، بسبب عدم حصول اللاعب على مخالصة مالية من ناديه السابق، لينتقل لأي فريق آخر.

ولم يشارك عبد الله السالم في أي مباراة منذ انطلاق الموسم، وذلك منذ حوالي 5 أشهر، وهذا ما دفع إدارة الفتح لعدم التعاقد معه.

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مسؤولي الفتح اشترطوا على السالم الحصول على المخالصة المالية من النصر، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن مسؤولي العالمي رفضوا الاستغناء عنه.

الفتح تعادل مع الاتحاد مساء أمس السبت، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بهدف لمثله.