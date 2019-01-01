محاولة ثالثة من الاتفاق لتجديد عقد "هدف النصر"

هل تنجح تلك المرة؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن محاولة ثالثة من نادي الاتفاق لتجديد عقده لاعبه محمد الكويكبي المطلوب في النصر.

ويرتبط النجم السعودي بعقد مع الاتفاق يمتد حتى عام 2021 كان قد وقعه حين انضم للفريق قادمًا من العروبة صيف 2016.

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وترغب إدارة الاتفاق بتجديد هذا العام حتى عام 2023، وقد قدمت للكويكبي عرضين لكن قوبلا بالرفض من جانبه.

ووفقًا للصحيفة، فقد تحدثت الإدارة مع اللاعب مجددًا لتجديد عقده مع تحسين المقابل المادي بدءً من الموسم الجاري، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

ويسعى النصر منذ أسابيع لضم اللاعب صاحب الـ24 عامًا، لكن كل محاولاته وعروضة واجهت رفضًا ذريعًا من إدارة الاتفاق.

إذ يرفض النادي فكرة بيع اللاعب نهائيًا ويشترط تجديد عقده للسماح له بالخروج بالإعارة.

وكانت صحيفة الجزيرة السعودية قد تحدثت عن عرض أخير من بطل دوري محمد بن سلمان لاستعارة الكويكبي لنصف موسم مقابل 3 ملايين ريال، لكن تم رفضه على الفور من الإدارة الاتفاقية.