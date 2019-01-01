الكشف عن تفاصيل عرض النصر "المرفوض" لضم الكويكبي

النصر يرغب بشدة في ضم اللاعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت صحيفة الجزيرة السعودية النقاب عن عرض النصر المرفوض لضم محمد الكويكبي من الاتفاق.

ويسعى النصر جاهدًا لضم الجناح السعودي لكنه يُواجه رفضًا قاطعًا من الاتفاق لتمسك مدربه خالد العطوي باللاعب وبناء خططه للموسم القادم على أساس وجوده مع الفريق.

الاتفاق يُوضح موقفه وشرط تخليه عن الكويكبي للنصر

وقالت الصحيفة أن عرض النصر الأولي تضمن استعارة اللاعب لموسم واحد مقابل 3 ملايين ريال لكن تم رفضه على الفور، ليُخفض بطل السعودية مدة الاستعارة لنصف موسم، لكن أيضًا تم رفض هذا الاقتراح.

وأضافت الجزيرة أن الكويكبي صاحب الـ24 عامًا يرفض الانتقال بالإعارة ويُفضل البيع النهائي، وهو ما ترفضه إدارة ناديه تمامًا، بل وتُصر على عدم السماح له بالخروج معارًا إلا بعد تجديد عقده الذي سينتهي صيف 2021.

يُذكر أن الاتفاق ضم الكويكبي من العروبة صيف 2016 وقد حظي بمواسم ممتازة مع الفريق في الدوري السعودي للمحترفين مما لفت إليه أنظار كبار البطولة وخاصة النصر.