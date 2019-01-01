رئيس الوحدة للجماهير: لا يوجد أعذار بسبب الحر، لن نجلس في المقصورة المغطاة

الرميثي يدعو الجماهير للحضور والدعم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي رسالة لجماهير الفريق طالبهم خلالها بالحضور للملعب ودعم اللاعبين خلال مواجهة النصر السعودي المرتقبة في دوري أبطال آسيا.

وكا ن الوحدة قد لعب مباراة ممتازة على ملعب الملك فهد الدولي أنهاها بالتعادل 1-1، مما عزز فرصه للفوز ببطاقة التأهل لربع نهائي البطولة حين يستضيف النصر إيابًا على ملعبه آل نهيان الإثنين القادم.

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وأشاد الرميثي بأداء اللاعبين وقتالهم خلال لقاء الذهاب، إذ كتب على حسابه الرسمي في تويتر "نجومنا كانوا على الوعد، والصعود ما زال في الملعب، شكرًا لهم ولجماهيرنا الحضور ومؤازة الفريق، والوعد قدام وفالنا التوفيق بإذن الله".

أضاف قائلًا لجماهير العنابي "مازلنا على الأرض، المباراة انتهت والمطلوب الآن قتال لاعبينا من الإياب وحضور الجمهور كامل العدد. لا أعذار بسبب الجو، لن نكون في المقصورة المغطاة بل معكم يد بيد".

وكان الوحدة قد غادر الشوط الأول من مباراة الرياض متأخرًا بهدف عبد الرزاق الحمدلله، لكن هدافه وهداف البطولة هذا الموسم "ليوناردو دي سوزا" نجح في إدراك التعادل للفريق في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

يُذكر أن نادي اتحاد كلباء أعلن مساندته للوحدة وجماهيره من خلال توفير حافلات لنقل الجماهير لملعب آل نهيان يوم المباراة، وقد توجه الرميثي لهم بالشكر الجزيل.