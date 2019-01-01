النصر بطل ريمونتادا نسخة دوري أبطال آسيا 2019

عاد النصر في نتيجة مباراته أمام السد بعد التأخر في النتيجة خلال المباراة بنتيجة هدف نظيف

ماجد جزر

أثبت نادي النصر السعودي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا إنه بطل ريمونتادا دوري أبطال آسيا نسخة 2019، عقب التغلب على نادي السد القطري.

وتغلب العالمي بنتيجة هدفين مقابل هدف على الفريق القطري في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وعاد النصر في نتيجة مباراته أمام السد بعد التأخر في النتيجة خلال المباراة بنتيجة هدف نظيف، ليُنهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يُحقق فيها العالمي هذه العودة، ففي دور المجموعات عاد الفريق مرتين بالنتيجة أمام الزوراء العراقي، ففي المباراة الأولى تأخر الفريق بهدف نظيف قبل أن يعود بثنائية، ويُنهي المباراة لصالحة.

في المباراة الأخرى أمام نفس الفريق تأخر النصر بهدف نظيف، ولكن العودة هذه المرة كانت قوية وحقق الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

الأمر لم يتوقف في دور المجموعات، بل شهد دور الـ16 تكرار نفس الأمر وبالتحديد أمام الوحدة الإماراتي في مباراة الذهاب

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يُذكر أن النصر تنتظره مواجهة قوية أمام السد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا والتي ستُقام خارج الديار وبالتحديد على ملعب جاسم بن حمد الدولي.