حمد الله ينافس بونجاح والمعز علي على جائزة الأفضل

الاتحاد الآسيوي يفتح التصويت أمام الجماهير

أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصويتًا، عبر موقعه الرسمي، أمام الجماهير، لاختيار أفضل مهاجم في منطقة غرب آسيا، بدوري الأبطال 2020.

الاتحاد القاري يعمل على وضع تشكيل الأفضل بالمنطقة خلال النسخة الحالية من دوري الأبطال، باختيار الجماهير، إذ اختاروا من قبل أفضل حارس، ومدافعين وصناع لعب في خط الوسط.

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وشهدت الخيارات وجود المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، الذي قاد فريقه للوصول لنصف نهائي البطولة، إذ سجل سبعة أهداف، كأعلى معدل تهديفي بين المهاجمين.

وسدد المغربي 30 تسديدة، منها 12 على المرمى، جبانب 33 مراوغة، ليحصل على المركز الأول بين منافسيه في هذه الإحصائيات.

ويتنافس مع هداف النصر، الجزائري بغداد بونجاح؛ مهاجم السد القطري، الذي سجل أربعة أهداف، وله ثلاث تمريرات حاسمة، و11 تسديدة على المرمى.

المعز علي؛ لاعب الدحيل القطري، تواجد أيضًا في القائمة، بعدما سجل ثلاثة أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، وشارك بنسبة 71.4% في أهداف فريقه.

ويأتي بالقائمة كذلك البرازيلي ويليتون؛ لاعب الشارقة الإماراتي، حيث أنه سجل ثلاثة أهداف، وصنع ستة آخرين، ووصلت نسبة دقة التصويب لديه إلى 71.4%.

واختار الاتحاد القاري بيدرو كوندي؛ لاعب شباب الأهلي الإماراتي، للدخول في القائمة، بتسجيله هدفين، و8 لمسات في منطقة جزاء الخصم، بالإضافة إلى وصول نسبة دقة تحويلاته إلى 66.7%.

ودخل التصويت أيضًا الثنائي إيجور سيرجييف؛ لاعب باختاكور الأوزبكي، وأمير أرسلان مطهري؛ لاعب استقلال طهران الإيراني.