أخبار النصر اليوم | فكرة مبتكرة استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 31 مايو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 31 مايو 2020 ...

عوض خميس يؤجل البت في وجهته القادمة

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن لاعب وسط النصر عوض خميس أرجأ البت في وجهته القادمة واختيار أحد العروض الثلاثة المقدمة له حتى استئناف الموسم الجاري المتوقف حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا.

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وأضافت الصحيفة أن اللاعب يتدرب جيدًا حاليًا في منزله بنجران تحسبًا لأن يستدعيه النصر في أي لحظة، علمًا أن الصحافة تحدثت عن عروض من الرائد والشباب والاتحاد.

عائق وحيد يُعيق استئناف الدوري السعودي مبكرًا

كان هناك حديث عن إمكانية تقديم موعد استئناف الدوري السعودي ليُصبح في 5-6 أغسطس بدلًا من ال20 من نفس الشهر، لكن هناك عائقًا يُعيق هذا الأمر. التفاصيل هنا

النصر يستعد لاستئناف النشاط الرياضي بفكرة مبتكرة

وقعت إدارة النصر عقدًا مع إحدى الشركات الطبية المتخصصة لشراء جهاز خاص بقياس درجات الحرارة للأشخاص، ذلك لقياس درجات حرارة الراغبين في دخول النادي من لاعبين وأعضاء في الأجهزة الفنية والإدارية، تمهيدًا لاستئناف النشاط الرياضي المتوقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وقال مصدر مسؤول لصحيفة الرياضية أن العقد وقع أمس، مضيفًا " الجهاز سيؤدي عمله بشكل آلي، حيث سيقيس درجة حرارة الشخص الراغب في الدخول إلى مقر النادي، فإذا كانت درجة حرارته طبيعية، فسيُفتح له باب الدخول أوتوماتيكيًّا، أما إذا كانت درجة حرارته مرتفعة، فسيبقى الباب مغلقًا".

مستقبل اللاعبين، عقده مع النصر ومنصة الذكاء الاصطناعي .. تصريحات مثيرة من فيتوريا

أكد روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي أنه لم يتحدث أبدًا عن مستقبل لاعبي الفريق، واصفًا كل ما يُشاع حول ذلك بأنه عارٍ عن الصحة ومشددًا على بقاء جميع اللاعبين. التفاصيل هنا