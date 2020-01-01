أخبار النصر اليوم | حمدالله يُعلق على عودة الدوري، وبغلف يعد بمكافأة ضخمة

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 12 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 12 يونيو 2020 ...

عضو النصر الذهبي يعد بمكافأة سخية حال الفوز بالدوري

وعد عبد العزيز بغلف العضو الذهبي في نادي النصر اللاعبين بصرف مكافأة قدرها مليوني ريال سعودي حال فازوا بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، ذلك بعد قرار وزارة الرياضة استئناف النشاط الرياضي وضمنه الدوري في الرابع من أغسطس القادم.

عبد الرزاق حمدالله يُعلق على عودة الدوري السعودي

علق عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي على استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على إنلاحتفاله وزملائه بأحد الأهداف مع الجمهور النصراوي وكتب عليها "يا هلا يا هلا".

عوض خميس يُحدد ناديه الجديد بعد المنافسة على الدوري مع النصر

يبدو أن مستقبل عوض خميس مع النصر انتهى بالفعل، اللاعب سيُكمل الموسم مع فريقه ثم يرحل بنهاية عقده ولديه 4 عروض جدية. التفاصيل هنا

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