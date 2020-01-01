خاص | بعد عرض فنربخشة المغري .. شرط غريب من فيتوريا للموافقة على التجديد للنصر

المدرب البرتغالي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري

يحاول مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، جاهدًا تجديد عقد البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق، في ظل تلقيه عدة عروض مغرية خلال الفترة الحالية.

المدرب البرتغالي يقود العالمي منذ يناير 2019، ومن المنتظر أن ينتهي عقده في يونيو الجاري إلا أنه مستمر لحين انتهاء الموسم بعد تأجيل النشاط الرياضي منذ مارس الماضي، ومن المتوقع أن تستأنف المنافسات في أغسطس المقبل.

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وعلم "جول GOAL" من مصادره الخاصة أن المدرب صاحب الـ50 عامًا تلقى عرضًا من فنربخشة التركي بلغت قيمته 2.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأوضحت مصادرنا أنه حت الآن لم يتفق فيتوريا مع مسؤولي النصر على تفاصيل التجديد، إذ لاشترط الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة أولًا قبل أن يجلس على طاولة المفاوضات الخاصة بالعقد الجديد، بالإضافة إلى اشتراطه وجود ضمانات في بنود العقد تضمن له عدم تأخر مستحقاته قط.

يذكر أن النصر خاض مع فيتوريا 58 مباراة، فاز في 40 منها، وتعادل في تسع، وخسر تسعة لقاءات أخرى، ونجح في حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018-2019.

