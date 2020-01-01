النصر يُوافق على طلب فيتوريا لتجديد عقده، وهذا هو راتبه الجديد

أفادت تقارير صحفية أن إدارة النصر وافقت على طلب روي فيتوريا لتجديد عقده مع النادي، وكشفت كذلك عن راتبه الجديد

أفادت تقارير صحفية أن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت باتت قريبة من تجديد عقد مدرب الفريق روي فيتوريا والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وارتبط المدرب البرتغالي الذي قاد العالمي لتحقيق لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع الهلال استمرت حتى الجولات الأخيرة بالرحيل لعدد من الأندية خارج السعودية خاصة في الإمارات وقطر.

المزيد من الفرق

فيديو | عدو عدوي صديقي .. يوم أن حول النصر احتفال الهلال إلى كابوس

التقارير الصحفية المتابعة للقلعة النصراوية أفادت أن إدارة النادي وافقت على طلب فيتوريا زيادة راتبه السنوي بقيمة مليون يورو، ليُصبح راتبه الجديد وفق العقد الذي سيُوقع قريبًا 6 ملايين يورو سنويًا.

وتسعى إدارة السويكت لحسم ملف تجديد عقد المدرب البرتغالي مبكرًا وقبل نهاية الموسم تفاديًا لمحاولات أندية أخرى إغرائه بالمال ولضمان استمرار استقرار الفريق الفني، خاصة بعد المستوى الممتاز للنصر تحت قيادته.