أحمد موسى على رادار جلطة سراي حال فشل ضم مهاجم الاتحاد

مهاجم النصر السابق دون أي نادٍ حاليًا

أفادت مصادر صحفية تركية أن نادي جلطة سراي يستهدف التعاقد مع أحمد موسى مهاجم النصرالسعودي السابق حال فشل في تنفيذ خطته الأولى وهي التعاقد مع مهاجم الاتحاد جاري رودريجيز.

المهاجم النيجيري كان قد ارتدى قميص العالمي صيف 2018 قادمًا من ليستر سيتي مقابل 16.5 مليون يورو في صفقة هي الاغلى في تاريخ الدوري السعودي، لكنه لم يكن على قدر الطموحات والآمال.

صاحب الـ28 عامًا لعب 50 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لم يُسجل خلالها سوى 9 أهداف وصنع 14 هدفًا، وقد أعلن النادي فسخ عقده بالتراضي قبل انطلاق الموسم الجاري من الدوري السعودي ليستطيع تسجيل لاعب أجنبي بدلًا منه.

المزيد من الفرق

وارتبط اللاعب بعدد من الأندية الأوروبية، لكن صحيفة فاناتيك التركية أوضحت أن مسؤولي جلطة سراي يضعونه في حساباتهم حال فشلت محاولاتهم في التعاقد مع جاري رودريجيز.