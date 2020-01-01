الانتقالات

رسميًا | النصر يُعلن رحيل أحمد موسى

تامر أبو سيدو
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أحمد موسى - النصر - أبها
أحمد موسى - النصر - أبها
صحيفة سعودية كشفت عن القصة

أعلن   النصرالسعودي  رسميًا رحيل مهاجمه النيجيري أحمد موسى، وذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر.

العالمي كان قد ضم موسى صيف 2018 من ليستر سيتي مقابل 16.5 مليون يورو ليجعل منه أغلى لاعب في تاريخ الدوري السعودي، لكنه لم يكن على قدر الطموحات والآمال.

صاحب الـ28 عامًا لعب 50 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لم يُسجل خلالها سوى 9 أهداف وصنع 14 هدفًا.

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    وأوضحت مصادر صحفية أن النصر وفي اللحظات الأخيرة قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية حذف اسم أحمد موسى من قائمته المحلية وأعاد لاعب الوسط البرازيلي بيتروس.

    ولم يكشف النادي عن كيفية رحيل اللاعب، سواء بمنحه قيمة العقد كاملة أو فسخ العقد بالتراضي، بل اكتفى بنشر مقطع فيديو وتوجيه الشكر له.

    وقد أكد عضو الشرف الذهبي في النصر "عبد العزيز بغلف" أن "الداعم الكبير" للنادي تكفل بقيمة إنهاء عقد أحمد موسى، مع مساهمة من جانبه.

    وأشارت مصادر إعلامية إلى أن بغلف يقصد بحديثه الأمير خالد بن فهد أحد عشاق وداعمي نادي النصر.

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