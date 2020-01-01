رسميًا | النصر يُعلن رحيل أحمد موسى

صحيفة سعودية كشفت عن القصة

أعلن النصرالسعودي رسميًا رحيل مهاجمه النيجيري أحمد موسى، وذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر.

العالمي كان قد ضم موسى صيف 2018 من ليستر سيتي مقابل 16.5 مليون يورو ليجعل منه أغلى لاعب في تاريخ الدوري السعودي، لكنه لم يكن على قدر الطموحات والآمال.

صاحب الـ28 عامًا لعب 50 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لم يُسجل خلالها سوى 9 أهداف وصنع 14 هدفًا.

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وأوضحت مصادر صحفية أن النصر وفي اللحظات الأخيرة قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية حذف اسم أحمد موسى من قائمته المحلية وأعاد لاعب الوسط البرازيلي بيتروس.

ولم يكشف النادي عن كيفية رحيل اللاعب، سواء بمنحه قيمة العقد كاملة أو فسخ العقد بالتراضي، بل اكتفى بنشر مقطع فيديو وتوجيه الشكر له.

وقد أكد عضو الشرف الذهبي في النصر "عبد العزيز بغلف" أن "الداعم الكبير" للنادي تكفل بقيمة إنهاء عقد أحمد موسى، مع مساهمة من جانبه.

الشكر لداعمنا الكبير .. وبمساهمة من محبكم 🌹💛💙🌹 — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) October 25, 2020