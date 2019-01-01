الاتحاد الآسيوي يُحدد موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2020

سُحبت يوم أمس قرعة دور المجموعات

حدد الاتحاد الآسيوي المواعيد الخاصة لمباراتي ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال آسيا ، ذلك عقب سحب قرعة دور المجموعات في البطولة.

وأجرى الاتحاد عدد من التغييرات المهمة على النسخة الجديدة من البطولة الآسيوية أبرزها السماح لبطل دوري أبطال آسيا 2020 بالمشاركة في الدور التمهيدي لنسخة 2021 في حال لم يتأهل للبطولة عبر الدوري المحلي.

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وحدد الاتحاد الآسيوي يوم 22 نوفمبر 2020 موعدًا لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيُقام لقاء الإياب بعد 6 أيام وتحديدًا في الـ28 من نفس الشهر.

يُشار لأن دوري أبطال آسيا يُلعب طوال البطولة في مسارين، مسار شرق آسيا ومسار غرب آسيا، ويتأهل فريق عن كل مسار للمباراة النهائية.

وتُوج الهلال السعودي بلقب عام 2019 بعد تغلبه على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة إجمالية 3-0، بالفوز في السعودية بهدف أندريه كاريلو والانتصار في سايتاما اليابانية بهدفي سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميس.

ويستعد الفريق حاليًا لافتتاح مشواره في كأس العالم للأندية التي ستنطلق اليوم الأربعاء في قطر، إذ سيواجه السبت القادم فريق الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، والفائز منهما سيلعب ضد فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس يوم 17 ديسمبر الجاري.