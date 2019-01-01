من الأفضل، جوميس الموسم الماضي أم الحالي مع الهلال في الدوري السعودي؟

نقارن بين أرقام المهاجم الفرنسي في الجولات التسعة الأولى خلال الموسمين الجاري والسابق من الدوري السعودي

يعيش بافيتيمبي جوميس بداية موسم رائعة للدوري السعودي 2019-2020 مع الهلال، إذ أحرز حتى الآن 6 أهداف يتواجد بهم في المركز الرابع من قائمة الهدافين بفارق هدفين عن زميله كارلوس إدواردو في الصدارة.

المهاجم الفرنسي أنهى الموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في وصافة قائمة الهدافين خلف نجم النصر عبد الرزاق حمدالله، وقد أحرز جوميس 21 هدفًا وتساوى معه في المركز الثاني مهاجم التعاون لياندرو تاوامبا.

جوميس: القهوة السعودية أعادت الأسد مرة أخرى

وبعيدًا عن الدوري السعودي وهو محور حديثنا اليوم ، علينا ألا نتجاهل الدور المهم والكبير لجوميس في مشوار الهلال الناجح في دوري أبطال آسيا ومساهمته القوية والكبيرة في تتويج الفريق الأزرق باللقب القاري وتأهله لكأس العالم للأندية.

بايفيتمبي جوميس 2018-2019 × بايفيتمبي جوميس 2019-2020 .. من الأفضل في الجولات التسعة الأولى؟

بالمقارنة بين أرقام اللاعب خلال الجولات التسعة الأولى من موسمي الدوري السعودي الحالي والماضي، نجد أن جوميس حافظ على مستواه خلال الموسمين بل ربما تحسن وتطور نسبيًا هذا الموسم وأرقامه خير دليل.

إذ خاض الموسم الماضي 9 مباريات منها 8 أساسي أحرز خلالها 6 أهداف بجانب ركلة جزاء وصنع هدف، فيما هذا الموسم لعب 9 مباريات منهم 6 فقط أساسيًا وسجل خلالهم 6 أهداف وركلة جزاء وصنع 3 أهداف.

النقطة المثيرة في أرقام اللاعب خلال الموسمين هي محاولات تسديده على المرمى، إذ كانت 37 للموسم الماضي بمعدل 4.5 تسديدة تقريبًا في المباراة وتراجعت هذا الموسم لـ22 تسديدة أي بمعدل 4 تسديدات في اللقاء الواحد، والغريب أن عدد تسديداته على المرمى هذا الموسم زادت مما يعطي انطباع على تركيز أكبر واهتمام أكثر بنوعية التسديدة وجودتها.

نستعرض أبرز أرقام جوميس خلال الموسمين الجاري والسابق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ..

الجولات الـ9 الأولى من موسم 2018-2019 أرقام بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال الجولات الـ9 الأولى من موسم 2019-2020 8-9 المباريات - أساسي 6-9 7 الأهداف 6 1 أهداف من ركلات جزاء 1 1 التمريرات الحاسمة 3 37 محاولات التسديد تجاه المرمى 25 31 محاولات التسديد الناجحة تجاه المرمى 22 12 تسديدات على المرمى 14 19 تسديدات خارج المرمى 8 5 صناعة فرص 8 2 صناعة فرص محققة للتسجيل 4 0 أهداف من خارج منطقة الجزاء 0 7 الفرص المحققة للتسجيل المتاحة 10 4 الفرص المحققة للتسجيل المسجلة 5 3 الفرص المحققة للتسجيل الضائعة 5 %57 معدل تحويل الفرص المحققة للتسجيل لأهداف %50

نلحظ كذلك من الجدول أعلاه أن جوميس هذا الموسم لم يكتف بدور المهاجم القناص الذي ينتظر الفرصة والتمريرة لكي يُسجل، بل أصبح أكثر انسجامًا في المنظومة الهجومية للمدرب رازفان لوشيسكو، إذ صنع هذا الموسم 3 أهداف ومنح زملائه 8 فرص منهم 4 محققة للفوز، فيما لم يصنع الموسم الماضي سوى هدف واحد رغم أنه لعب عدد مباريات أكبر ولم يصنع سوى 5 فرص منهم 2 فقط محققة.

هذا الأمر يعود لعدة عوامل منها أفكار المدرب الروماني وكيفية اعتماده على أكثر من لاعب لإحراز الأهداف مثل كاريلو وجيوفينكو وإدواردو والدوسري، وكذلك لانسجام جوميس الأفضل مع الفريق وزملائه اللاعبين.