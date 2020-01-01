برنامج تأهيلي خاص لتقوية عضلات عبد الفتاح آدم في فرنسا

النصر لم يستفد من مهاجمه أبدًا هذا الموسم

تقرر أن يخضع عبد الفتاح آدم مهاجم النصر لبرنامج تأهيلي كامل مع مدرب خاص في فرنسا لتقوية عضلاته، بهدف الحد من الإصابات العضلية التي تُطارده وتحرمه من اللعب مع ناديه.

الجهاز الطبي بالنادي العاصمي كان قد قرر وبالاتفاق مع المدير الفني روي فيتوريا إرسال المهاجم السعودي إلى مدينة مارسيليا الفرنسية للالتحاق بأحد المراكز الطبية الخاصة بإعادة التأهيل هناك، وسيبقى آدم هناك لمدة أسبوعين تقريبًا مما يعني غيابه عن مباراتي ضمك والفتح في الدوري السعودي ومواجهة السد القطري في دوري أبطال آسيا.

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وكيل اللاعب "هشام العريني" تحدث لصحيفة الاقتصادية السعودية موضحًا أن موكله هو من طلب من مدربه البرتغالي الخضوع لهذا البرنامج، مضيفًا "اللاعب لم يبدأ مع النصر المعسكر الإعدادي، كما يعرف الجميع، حيث وقع عقد انتقاله خلال إقامة معسكر الفريق، وقبل استخراج تأشيرة السفر تمت دعوته لتمثيل الأخضر، وتشرّف بالانضمام إليه، ومن ثم تعرّض للإصابة في البطولة، وقبل انطلاق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين".

أضاف "لذلك طلب اللاعب خضوعه لبرنامج خاص، ثم عرض ذلك على المدرب الذي وافق وتمنى التوفيق له، وأن يعود كما كان حينما كان يمثل التعاون، وكان أحد أهم أسباب تتويجهم باللقب الغالي المتمثل في تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين".

"إدارة النادي بقيادة الدكتور صفوان السويكت وعبد الرحمن الحلافي وأحمد الغامدي تعاملت باحترافية مشكورة، ووفرت كل شيء للاعب، وسخرت الإمكانيات جميعها ليكون في الموعد بعد حضوره".