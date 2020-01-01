رئيس لجنة التحكيم يرد على بيان النصر والمطالبة بإقالته

بيان النصر أثار الكثير من الجدل

رد فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم على بيان نادي النصر حول التحكيم في الدوري السعودي والذي طلب خلاله إقالة الرجل الإسباني.

النصر كان قد أصدر بيانًا عقب مواجهة الأهلي في آخر جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والتي انتهت بالتعادل 2-2، طالب خلاله الاتحاد السعودي لكرة القدم بتغيير تريساكو بحجة كثرة الأخطاء التحكيمية في مباريات البطولة مؤخرًا، ولحرصه على ضمان عدالة المنافسة وسمعة كرة القدم السعودية.

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وقد أثار ذلك البيان الكثير من الجدل في الإعلام والشارع الكروي السعودي وهاجمه العديد من النقاد والجمهور، وقد خسر النصر المباراة الأخيرة له في الدوري بنتيجة 3-2 وكانت أمام الفيصلي.

رئيس لجنة الحكام تحدث لصحيفة الرياضية السعودية مؤكدًا أنه لا يهتم أبدًا بمطالب النصر ويُواصل عمله بثقة كاملة وبناءً على خطط مدروسة.

وأضاف مشددًا على أنه لا يخشى أبدًا الإقالة لثقته في عمله منذ تولى رئاسة لجنة الحكام في الاتحاد السعودي، والتي شهدت عودة الحكم السعودي لإدارة مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعد غياب طويل.