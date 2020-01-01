وليد عبد الله سر تصدي جونز للجزائية الأخيرة في السوبر

براد جونز تألق في الركلة الجزائية الأخيرة وتصدى لها ببراعة

منح الأسترالي براد جونز؛ حارس مرمى النصر السعودي، فريقه لقب كأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه بتصديه الرائع للركلة الجزائية الأخيرة في المباراة.

العالمي توج بطلًا للسوبر أول أمس السبت، بعدما تغلب على التعاون في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. (طالع تقرير المباراة)

طلال العبسي؛ قائد سكري القصيم، هو من تقدم لتسديد الجزائية الأخيرة، ليسددها على يمين جونز، وهي الجهة التي ارتمى بها، لينجح في التصدي للكرة بقدمه.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن وليد عبد الله؛ الحارس الثاني بالعالمي، تنبأ بزاوية تسديد العبسي ثم أخطر مدرب حراس المرمى أن اللاعب سيسدد في الزاوية اليمني، ليقوم الأخير بدوره بالإشارة إلى جونز بتنبؤ زميله.

استثناء لبراد جونز في مكافآت فوز النصر بالسوبر

يذكر أن العالمي خاض السوبر كونه بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما سكري القصيم فهو بطل كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.

وخاض الفريق العاصمي السوبر مرتين من قبل عامي 2014 و2015، إلا أنه خسر العام الأول أمام الشباب بركلات الترجيح 4-3، وفي العام الثاني أمام الهلال بنتيجة 1-0.

وسبق للنصر أن واجه التعاون مرة واحدة في لقاء نهائي، كان بعام 1990 في كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز وقتها العالمي بثنائية نظيفة.