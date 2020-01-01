استثناء لبراد جونز في مكافآت فوز النصر بالسوبر

الحارس الأسترالي تالق وكان صاحب بصمة قوية في حصد العالمي لقب السوبر الأول في تاريخه

حصد نادي النصر السعودي مكافآت ضخمة على خلفية حصد الفريق لكأس السوبر السعودي، على حساب التعاون، حيث بلغت قيمتها ستة ملايين ريال.

العالمي توج بطلًا للسوبر أول أمس السبت، بعدما تغلب على التعاون في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. (طالع تقرير المباراة)

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت وعدت اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بمنح كل منهم 250 ألف ريال، على أن توظف الإدارة الدعم المالي الذي حصلت عليه من عدة شخصيات في تمويل المكافأة.

وأوضحت الصحيفة أن مجلس السويكت أبلغ الأسترالي براد جونز؛ حارس المرمى أمام اللاعبين باستثنائه من هذه المكافأة بزيادة 50 ألف ريال أخرى، ليحصل على 300 ألف ريال، نظرًا للمستوى الجيد الذي يقدمه منذ بداية الموسم.

جونز كان قد تألق في السوبر، وتصدى لضربة الجزاء الأخيرة التي توج على إثرها العالمي بطلًا لأول مرة في تاريخه.

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وكان النصر قد حصل على مكافآت قدرها 4 مليون ريال من كل من الأمير الوليد بن طلال، سعود آل سويلم؛ رئيس النادي الأسبق، والعضوين الذهبيين إبراهيم المهيدب وفهد العجلان، بجانب 2 مليون من عضو الشرف عبد العزيز بغلف، والذي سيمنح كل لاعب أيضًا 20 ألف ريال.

يذكر أن العالمي خاض السوبر كونه بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما سكري القصيم فهو بطل كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.

وخاض الفريق العاصمي السوبر مرتين من قبل عامي 2014 و2015، إلا أنه خسر العام الأول أمام الشباب بركلات الترجيح 4-3، وفي العام الثاني أمام الهلال بنتيجة 1-0.

وسبق للنصر أن واجه التعاون مرة واحدة في لقاء نهائي، كان بعام 1990 في كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز وقتها العالمي بثنائية نظيفة.