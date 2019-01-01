كيف سينعكس قرار تقليل عدد الأجانب على النصر بالدوري السعودي؟

بين زيادة ونقصان، الاتحاد السعودي كل موسم بقرار مختلف

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

"قدمنا مقترحًا لتخفيض عدد الأجانب تدريجيًا، يُطبق على مدى ثلاث سنوات، بعد أن قمنا بدراسة جميع الجوانب المتعلقة بمشاركة الأجانب، ويتم إبلاغ الأندية بذلك بشكل رسمي"، هكذا أعلن عمر باخشوين؛ رئيس اللجنة المكلفة بدراسة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين.

بالفعل تقرر أن يتم تقليل عدد الأجانب من ثمانية لاعبين إلى سبعة في الموسم المقبل، بعد موسم واحد فقط من زيادته، والتقليل سيستمر موسم تلو الآخر.

فدعونا نتخيل أحد الفرق التي اعتمدت على الأجانب بشكل كبير الموسم الماضي دون هؤلاء اللاعبين، النصر الذي ضم ثمانية لاعبين أجانب مميزين فرضوا أنفسهم بشكل كبير بالموسم المنقضي..

القيمة السوقية

وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" فإن القيمة السوقية للعالمي بالموسم المنقضي وصلت إلى 62 مليون و700 ألف مليون يورو، هذه القيمة ستقل إلى النصف حال رحيل كافة الأجانب.

أجانب النصر وحدهم قيمتهم 53 مليون و650 ألف يورو، أغلاهم النيجيري أحمد موسى، والذي تبلغ قيمته 15 مليون يورو.

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القيمة الفنية

على المستوى الفني، فالوضع أيضًا سيكون سيئًا للغاية، فكان للأجانب الفضل الأكبر في حصد العالمي لقب الدوري من جديد بعد غياب استمر لمدة ثلاث سنوات.

النصر تفوق الموسم المنقضي بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، حُسمت في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

في حراسة المرمى، اعتمد النصر على الحارس الإسترالي براد جونز، الذي شارك في 32 مباراة في مختلف البطولات، استقبل خلالهم 27 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 16 مباراة.

في المقابل، الحارس عبد الله العويشير فشارك مع العالمي في أربع مباريات قبل انتقاله إلى أحد، استقبل خلاهم هدفين.

أما الحارس الثالث وليد عبد الله فخاض تسع مباريات بمختلف البطولات، استقبل خلالهم تسعة أهداف، ولم يخرج سوى بمباراتين دون أهداف.

على الجانب الهجومي، فسجل النصر الموسم المنقضي 69 هدفًا بالدوري فقط، أقدام الأجانب سجلت 57 هدفًا، في حين لم يسجل المحليون سوى 12 هدفًا فقط.