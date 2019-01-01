تركي الدهام يفاجئ الجميع ولم يترشح على رئاسة النصر

تركي الدهام لم يتقدم بأوراق ترشحه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية، حول رغبة تركي الدهام، للتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النصر السعودي، خلال الفترة الحالية.

لجنة الانتخابات باتحاد الكرة السعودي قررت مد فترة الترشح على منصب رئاسة نادي النصر للمرة الثالثة، بعد عدم ترشح أحد على المنصب.

تركي الدهام وصل إلى مقر نادي النصر، ليؤكد الجمهور أنه سيترشح على منصب الرئاسة، ويتوقع الجميع بأنه سينجح في ظل الدعم من جانب الأعضاء.

مساعد المويس الرئيس التنفيذي لنادي @AlFaisaly يطالب اللاعبين بالتتويج بأحد الألقاب في الموسم المقبل🎙️ pic.twitter.com/PJMOz0E54C — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 3, 2019

ولكن عكس المتوقع، تواجد تركي الدهام، تواجد في مقر نادي النصر، للاستفسار عن آلية الترشح من قبل لجنة الانتخابات، ثم غادر دون الترشح.

وستقوم لجنة الانتخابات باتحاد الكرة السعودي، بإغلاق باب الترشح على رئاسة النصر غدًا.