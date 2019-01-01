النصر الإماراتي يكشف عن مفاجأة للجماهير قبل مواجهة الشارقة

النصر يحتل حالياً المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بينما يتربع الشارقة في الصدارة برصيد 34 نقطة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي النصر الإماراتي عن مفاجأة لجماهير ناديه وذلك قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام الشارقة غداً في الجولة الـ15 من منافسات دوري الخليج العربي.

وقال الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر : " احضر واربح احجز مقعدك على استاد آل مكتوم في مباراة النصر والشارقة لتحظى بفرصةٍ للفوز بسيارة بالإضافة إلى العديد من الجوائز العينية القيّمة التي سوف يتم السحب عليها بين شوطيّ المباراة".

ويعود نادي النصر لخوض المباريات على ملعبه "آل مكتوم" في دبي، بعد نهاية عملية التجديد وكذلك نهاية مباريات كأس آسيا 2019.

المدير الفني للفريق الإسباني اكد على أهمية هذه المباراة وقال : "بالتأكيد نسعى لتحقيق الفوز، خاصة وأنها ستكون أول مباراة على ملعبنا الجديد استاد آل مكتوم".

احضر واربح |🚙

احجز مقعدك على ستاد آل مكتوم في مباراة النصر والشارقة لتحظى بفرصةٍ للفوز بسيارة Chevrolet Aveo 2019 بالإضافة إلى العديد من الجوائز العينية القيّمة التي سوف يتم السحب عليها بين شوطيّ المباراة.#نادي_النصر#عدنا_إلى_ستاد_آل_مكتوم pic.twitter.com/eoPKDNUXDo — AL NASR FC (@ALNasrSC) February 13, 2019

يُذكر أن نادي النصر يحتل حالياً المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بينما يتربع الشارقة في الصدارة برصيد 34 نقطة.