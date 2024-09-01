المصائب لا تأتي فرادى .. تيليس يعمّق جراح النصر بعد أزمة متعب الحربي!

النصر في ورطة..

رغم عدم إعلان نادي النصر عن رحيله بشكل رسمي، إلا أن تقارير برتغالية كشفت عن رحيل الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس عن قلعة الأصفر، مع تبقي ساعات على غلق باب الميركاتو الصيفي.

النصر كان على أعتاب الإعلان عن صفقة الظهير الأيسر متعب الحربي، قادمًا من الشباب، قبل أن يفاجئ الهلال الجميع بضم الحربي رسميًا بعقد لمدة 5 مواسم، ليحرم غريمه التقليدي من إحدى أهم صفقات الموسم.

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وذكرت صحيفة Ojogo البرتغالية، أن أليكس تيليس غادر نادي النصر، بعد موسم واحد فقط، رغم تبقي عام في عقده، ليصبح لاعبًا حرًا في انتظار الخطوة الجديدة التي سيتخذها في مسيرته.

وأضاف التقرير أن تيليس تلقى عروضًا من عدة أندية، بما فيها الأندية التركية، ولكنه لم يتخذ القرار بعد، فيما أبدى اللاعب رغبة في العودة يومًا ما إلى صفوف بورتو، ولكن لا يبدو أن هذا السيناريو وارد في الأيام المُقبلة.

وكانت صحيفة الرياضية قد أشارت إلى تقدم النصر بعرض إلى الشباب، يتضمن انتقل تيليس إلى شيخ الأندية، فضلًا عن المبلغ المالي، إلا أن الإدارة الشبابية طالبت نظيرتها في النصر باللاعب مختار علي، علمًا بأن الظهير البرازيلي كان أبرز المرشحين لمغادرة فارس نجد في الميركاتو الصيفي، إلا أن رحيله في ذلك التوقيت، مع عدم التعاقد مع متعب الحربي، سيجعل النصر في حاجة للتعجيل بالتعاقد مع ظهير قبيل ساعات من إغلاق موسم الميركاتو الصيفي، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن النصر يفاضل بين 3 لاعبين في هذا المركز.