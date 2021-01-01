أخبار النصر اليوم | بيتي يُسكت الجميع، وما الذي تغير منذ سوبر 2015؟

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 29 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 29 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

بيتي يُسكت الجميع قبل مواجهة الهلال في السوبر

شارك جونزالو مارتينيز "بيتي" في مران النصر الأخير قبل مواجهة الهلال مساء غدٍ السبت في كأس السوبر السعودي، والذي أقيم مساء اليوم الجمعة.

وتضمن المران الذي قاده المدرب ألين هورفات تدريبات فنية وتكتيكية وبدنية متنوعة، وقد تواجد به بيتي لينفي بذلك ضمنيًا تمرده على النادي بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة ويُسكت جميع المتحدثين عن وجود مشاكل في الفريق.

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تغيرات كثيرة طرأت على الكرة السعودية في السنوات الأخيرة جعلت منها الأقوى في الوطن العربي، لكن التغيرات لم تكن فقط في المنافسة وقوتها وكثرة اللاعبين الأجانب في المسابقة، لكن التغيرات كانت في كافة الجوانب..

أحد هذه التغيرات كان في أغسطس 2015، عندما تقرر إقامة كأس السوبر المحلي في العاصمة البريطانية "لندن"، لأول مرة في تاريخ بطولة سعودية محلية، على ملعب لوفتس رود. " اقرأ التفاصيل "

هورفات: محظوظ بلاعبي النصر وعبد الله مادو: سنكلل مجهوده بالسوبر

أكد ألين هورفات؛ المدير الفني للنصر السعودي، أنه تلقى دعمًا كبيرًا من لاعبي الفريق في بداية توليه المسؤولية، مشددًا على فخره بما يملكه من لاعبين ومتمنيًا تحقيق لقب السوبر المحلي.

العالمي يحل ضيفًا على الهلال غدٍ السبت، على ملعب الملك فهد الدولي، بكأس السوبر السعودي، كونه وصيف الدوري، وكون الزعيم بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين. " اقرأ التفاصيل "

ورطة كبيرة في النصر قبل السوبر .. لاعب آخر ينضم لتمرد مايكون

بعدما ظن جمهور النصر السعودي أن أوضاع الفريق ستتحسن تدريجيًا بالملعب بعد تولي الكرواتي ألين هورفات المسؤولية الفنية للفريق، إلا أن الأزمات ترفض أن تترك العالمي بالموسم الجاري.

العالمي يحل ضيفًا على الهلال غدٍ السبت، على ملعب الملك فهد الدولي، بكأس السوبر السعودي، كونه وصيف الدوري، وكون الزعيم بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين. " اقرأ التفاصيل "

ماجد عبد الله: مادو والعمري أفضل من مايكون

أكد ماجد عبد الله، لاعب نادي النصر السابق، على أن عبد الله مادو وعبد الإله العمري ثنائي خط الدفاع، أفضل من البرازيلي مايكون بيريرا، الذي يرفض استكمال مشواره مع الفريق الأصفر.

ماجد كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "عبدالله مادو وعبدالإله العمري، بالنسبة لي أنتم أفضل من البرازيلي مايكون فأنتم مستقبل العالمي، نثق فيكم وفي إمكانياتكم بالتوفيق لكم".