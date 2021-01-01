ورطة كبيرة في النصر قبل السوبر .. لاعب آخر ينضم لتمرد مايكون

ينصلح الحال بالملعب تدريجيًا، ويتخبط إداريًا .. هكذا هو الوضع في النصر

بعدما ظن جمهور النصر السعودي أن أوضاع الفريق ستتحسن تدريجيًا بالملعب بعد تولي الكرواتي آلان هورفات المسؤولية الفنية للفريق، إلا أن الأزمات ترفض أن تترك العالمي بالموسم الجاري.

العالمي يحل ضيفًا على الهلال بعد غدٍ السبت، على ملعب الملك فهد الدولي، بكأس السوبر السعودي، كونه وصيف الدوري، وكون الزعيم بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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ووفقًا لصحيفة "البلاد" السعودية فإن الأرجنتيني بيتي مارتينيز؛ لاعب النصر، يهدد مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت، بفسخ عقده، لعدم حصوله على مستحقاته المالية لعدة أشهر، لينضم إلى زميله البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع الفريق.

مايكون أرسل خطابًا إلى إدارة العالمي قبل يومين، يخطرها به بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لعدم حصوله على مستحقاته، ليضع هو وبيتي العالمي في أزمة قبل أيام قليلة من السوبر.

النصر يعاني الموسم الجاري من أزمة مالية كبيرة، حرمته من الحصول على شهادة الكفاءة المالية من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ليُمنع من إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

الاتحاد السعودي لكرة القدم استحدث في الانتقالات الشتوية الحالية نظام الكفاءة المالية، للقضاء تدريجيًا على ديون الأندية، إذ يستلزم الأمر سداد كافة الديون سواء مرتبات لاعبين أو موظفين لهم علاقة بكرة القدم أو مستحقات لأندية أخرى، قبل بداية سوق الانتقالات وإلا سيحرم النادي من التعاقدات الجديدة في هذه المرحلة.