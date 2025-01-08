"النساء مخيفات".. تغريدة مستفزة تجبر عشيقة نجم مانشستر سيتي "السرية" على التحدث!

ماذا حدث؟

تحدثت مايا جاما مقدمة برنامج "Love Island" للمرة الأولى عن علاقتها العاطفية مع روبن دياز لاعب مانشستر سيتي.

وانتشرت على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي العديد من الصور لمايا رفقة دياز في إيبيزا مؤخرًا، وسط شائعات عن وجود علاقة بينهما.

وكسرت جاما صمتها ردًا على أحد مستخدمي منصة إكس، والذي علق على صورها مع دياز بعبارة "لا أستريح لهذه العلاقة، النساء اللواتي ينتقلن من علاقة إلى أخرى مخيفات".

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ردت جاما على الانتقاد الموجه إليها بعبارة: "أوه.. ولكن.."، مع إضافة رمزين تعبيريين ضاحكين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن "جاما ودياز يتواعدان سرًا منذ عدة أسابيع وشوهدا يقضيان الوقت معًا في ليلة رأس السنة في إيبيزا، علمًا بأنهما التقيا أول مرة في حفل توزيع جوائز MTV Europe Music Awards في مانشستر في بداية شهر ديسمبر الماضي.

وتعرّض دياز لإصابة أدت إلى غيابه عن الملاعب خلال فترة الأعياد، ما أتاح له فرصة الذهاب في عطلة خلال فترة رأس السنة، ونشر صورة بدت وكأنه يحتضن جاما لمشاهدة غروب الشمس على البحر الأبيض المتوسط.