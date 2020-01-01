النجم الساحلي يقيل مدربه بسبب سوء النتائج

النجم الساحلي يفك التعاقد مع مدربه

أعلن النجم الساحلي التونسي، مساء أمس الإثنين، إقالة قيس الزواغي المدير الفني للفريق بعد أسابيع فقط خلال الفترة الماضية.

النجم الساحلي ودع دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، بعد ملحمة كروية بين الفريقين في ربع النهائي في لقاء الإياب بملعب رادس.

وجاء إنهاء التعاقد بين النجم الساحلي التونسي والمدير الفني بالتراضي، بعد أن اتفق الطرفين على الانفصال خلال الفترة الحالية.

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وأشار النجم الساحلي إلى مواصلة كلًا من نوفل شبيل وعماد بن يونس تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى المدرب محمد الذيب.

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وكان النجم الساحلي التونسي قد خرج أيضًا من كأس تونس بعد الهيمة من نجم المتلوي بركلات الترجيح بعد توديع دوري أبطال إفريقيا.