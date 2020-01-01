الزمالك يرد - هل فتح خط تفاوض مع رمضان صبحي؟

لاعب الأهلي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، يعود بعدها لهيدرسفيلد

ترددت أنباء كثيرة خلال الفترة الماضية عن محاولات مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لضم رمضان صبحي؛ جناح أيسر الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

صاحب الـ23 عامًا ينتهي عقد إعارته إلى القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري، حيث يعود بعدها إلى ناديه هيدرسفيلد الإنجليزي.

وكان الأهلي قد استعاد خدمات لاعبه على سبيل الإعارة في يناير 2019 ولمدة ستة أشهر، وبعد مفاوضات دامت طويلًا تم تجديد الإعارة لموسم آخر.

المزيد من الفرق

حازم إمام: لعبت مباراة الترجي في السوبر الإفريقي مصابًا بالعضلة الضامة

الإعلامي بقناة الزمالك طارق يحيى، نفى تمامًا كل التقارير التي تشير لوجود مفاوضات بين الأبيض وصبحي، مؤكدًا عدم صحة ما يتردد عن رفض اللاعب الجلوس مع أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة، لسماع عرض القلعة البيضاء.

وقال يحيى: "الزمالك ينفي هذا التفاوض تمامًا، قولًا واحدًا، مجلس الإدارة نفى هذه الأخبار، وما يتردد هو كلام عبثي".

يذكر أن صاحب الـ23 عامًا يغيب عن الملاعب منذ ديسمبر الماضي، إثر معاناته من تمزق عضلي، وطالت مدة الغياب في ظل تجدد الإصابة خلال فترة التأهيل.

وشارك صبحي الموسم الجاري في تسع مباريات بالدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع آخر.