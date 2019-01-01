المولد يتحدث عن الهزيمة أمام اليابان والخروج من آسيا

السعودية تودع منافسات كأس آسيا

فيسبوك تويتر عبده الليثي

تحدث فهد المولد مهاجم المنتخب السعودي، على الخروج من كأس الأمم الآسيوية، أمام اليابان، بعد الهزيمة بهدف دون رد.

وكان المنتخب السعودي قد صعد إلى دور الـ16 من كأس آسيا بعد تخطيه دور المجموعات بنجاح وتقديم مستوى مميز.

وقال المولد في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "نقدم الاعتذار للجماهير السعودية على الخروج، الجميع شاهد ما قدمناه في المباراة، وراضين عن الأداء، وفي النهاية هذه هي كرة القدم فوز وخسارة، وحظ أوفر لنا". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف: "لا أعلم أين الخلل، من الممكن أن يحدد المشاهد الخلل أكثر مني، ولكن كما قولت كرة القدم مكسب وخسارة، وقدمنا مستوى جيد اليوم".

واختتم: "بالتأكيد ما حدث اليوم إخفاق للمنتخب السعودي، هاردلك للجماهير السعودية، نتأسف لهم كثيرَا، والقادم أفضل".

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ويواجه المنتخب الياباني في دور الـ8 أمام منتخب فيتنام، بعد فوز الأخير على الأردن أمس الأحد.