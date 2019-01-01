الشهراني: فعلنا كل ما لدينا وأهدرنا الكثير من الفرص أمام اليابان

اليابان تطيح بالسعودية خارج كأس آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث ياسر الشهراني، ظهير أيسر المنتخب السعودي، عن أسباب الخروج من كأس الأمم الآسيوية أمام اليابان من دور الـ16.

وتلقى المنتخب السعودي هزيمة أمام اليابان بهدف دون رد، حيث لم يتمكن الأخضر من العودة في المباراة رغم السيطرة والاستحواذ على مجريات اللعب.

وقال الشهراني في تصريحات تليفزيونية: "قدمنا كل ما لدينا وأهدرنا الكثير من الفرص، واستحوذنا على الكرة في معظم أوقات المباراة".

وأضاف: "اجتهدنا كثيرًا في البطولة وبذلنا كل ما بوسعنا ولكن لم نوفق في العودة للقاء مرة أخرى، ونحن فريق واحد ومنتخب واحد الفوز للجميع والهزيمة أيضًا".

وكانت الجماهير السعودية تضع أملًا في المضي قدمًا في البطولة في الأدوار المقبلة، ولكن تلقى صدمة أمام اليابان بالهزيمة.

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ويواجه المنتخب الياباني نظيره فيتنام، ضمن دور الـ8 من كأس الأمم الآسيوية.