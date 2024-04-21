"الموت للمغتصب".. جرينوود في مرمى النيران بالليجا!

خلال مواجهة خيتافي وسوسيداد

شهدت مواجهة خيتافي وضيفه ريال سوسيداد اليوم الأحد، هتافات مسيئة من الجماهير تجاه الإنجليزي ماسون جرينوود.

وتعادل خيتافي مع ريال سوسيداد بنتيجة (1-1)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن عددًا من مشجعي سوسيداد وجهوا هتافات معادية لجرينوود، نجم خيتافي المعار من مانشستر يونايتد في نهاية الشوط الأول، واصفين إياه بـ"المغتصب" الذي يستحق الموت.

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وأوضحت أنه هتافات جماهير سوسيداد البالغ عددهم نحو 300 شخص سُمعت بوضوح وهم يرددون "الموت للمغتصب"، قبل أن ترد عليهم جماهير خيتافي بصافرات الاستهجان.

ورفع ريال سوسيداد رصيده بذلك إلى 51 نقطة، في المركز السادس، بينما بقى خيتافي في المركز العاشر، برصيد 40 نقطة.