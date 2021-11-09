المنتشري: النصر خسر هذا الثلاثي، وبيانه لامتصاص غضب الجمهور

قال حمد المنتشري نجم الاتحاد السابق أن بيان نادي النصر ردًا على إبراهيم القاسم أمين عام اتحاد كرة القدم السعودي لم يكن سوى لامتصاص غضب الجمهور نتيجة الأداء والنتائج المتواضعة للفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وأشار المنتشري خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" إلى أن الإدارة النصراوية هي المسؤولة عن مشاكل الفريق هذا الموسم خاصة بقرارها الإبقاء على المدرب البرازيلي مانو مينيزيس.

ماذا قال المنتشري عن خلاف النصر مع إبراهيم القاسم؟

إدارة النصر كانت قد أصدرت بيانًا للرد على تصريحات القاسم حول عدم طلب النادي تأجيل مباراته أمام الفيحاء في الجولة العاشرة من الدوري السعودي رغم عرض الاتحاد السعودي ذلك على جميع الأندية.

أفضل لاعبي آسيا عام 2005 أوضح خلال تصريحاته أن إدارة النصر لديها كامل الحق في إصدار البيانات التي تُدافع عن حقوق ناديها، لكننا سمعنا تصريحات القاسم والذي أكد خلالها مخاطبة اتحاد الكرة لجميع الأندية الـ16 حول إمكانية تأجيل مباريات الدوري السعودي.

وأضاف "القاسم أخطأ في نقطة وهي أن المخاطبات لم تكن رسمية، كان يجب أن تكون كذلك حفاظًا على اسمه قبل كل شيء، لكني أعتقد أن بيان النصر لم يكن سوى لامتصاص غضب الجمهور".

تابع "الفريق فنيًا متراجع، والجمهور لا ينظر لتلك البيانات بل يريد رؤية الفريق جيد وقوي على أرض الملعب".

ماذا قال المنتشري عن مشاكل النصر والثلاثي الذي خسره الفريق ولم يُعوضه؟

النجم الدولي السعودي المعتزل وجه انتقادات واضحة لإدارة النصر فيما يخص بقاء المدرب مينيزيس وملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، مشيرًا إلى أن الفريق خسر الثلاثي مايكون بيريرا وبيتروس ونور الدين أمرابط.

إذ قال "النصر من حيث اللاعبين إن لم يكن أفضل فريق في الدوري السعودي، فهو ثاني أو ثالث أفضل فريق، لكن المشكلة الرئيسية تكمن في الإدارة، وخاصة قرارها الإبقاء على المدرب مينيزيس رغم أن الفريق لم يُحقق تحت قيادته في الموسم الماضي نتائج جيدة ولم يكن أسلوب لعبه جيدًا".

تابع "المشكلة الثانية هي التعاقدات واختيارات اللاعبين الأجانب، والتي لا نعرف من المسؤول عنها، هل المدرب أم الإدارة؟، لماذا تخليت عن مايكون دون أن تجلب الأفضل؟ فونيس موري مدافع خشن ولا يُجيد توجيه زملائه في الدفاع، بجانب أنه كثير الإصابات، كان الأفضل الإبقاء على البرازيلي مادام القادم ليس أفضل".

أتم "مغادرة أمرابط ليست مقبولة كذلك، والأغرب التعاقد مع أنسيلمو على حساب بيتروس الذي كان من أهم عناصر النصر، الفريق متخبط فنيًا في الملعب والنتائج باستثناء الخسارة أمام الشباب غير مقبولة أبدًا، وكذلك الأداء خاصة أمام الاتفاق والفيحاء".

يُذكر أن النصر لم يحصد سوى 13 نقطة من مبارياته التسعة في الدوري السعودي مما أبعده عن مراكز المقدمة ووضعه في المركز التاسع من جدول الترتيب.

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