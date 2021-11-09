القاسم ردًا على بيان النصر: التخاطب كان شفويًا، والملف أغلق تمامًا

أبدى إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم رغبته في غلق ملف الخلاف مع النصر حول تأجيل مباراة الفيحاء في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي نهائيًا.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها القاسم لبرنامج الحصاد الرياضي المذاع عبر قناة 24 الرياضية السعودية مساء أمس، رد خلالها على بيان النادي العاصمي القاسي ضده.

ما القصة؟ لماذا أصدر النصر بيانًا ضد القاسم؟

بداية القصة كانت بظهور أحاديث في الإعلام عقب تعادل النصر المخيب مع الفيحاء برفض النادي تأجيل المباراة رغم عرض الاتحاد السعودي عليه ذلك بسبب استدعاء بعض لاعبيه لتمثيل المنتخب الأولمبي السعودي في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وقد نفى مسؤولو النصر ذلك الأمر تمامًا، لكن القاسم أكد خلال تصريحاته في برنامج "أكشن مع وليد" عرض الاتحاد السعودي على جميع الأندية التي استدعي منها لاعبون للأخضر الأولمبي تأجيل مبارياتهم في الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن النصر لم يطلب التأجيل.

كيف رد النصر على تصريحات القاسم؟

نادي النصر وعبر حسابه الرسمي على تويتر رد بصرامة على تلك التصريحات، إذ بدأ بنفي عرض الاتحاد عليهم تأجيل المباراة، ومن ثم طالب القاسم بإظهار أي مستند رسمي يؤكد ذلك.

وزاد النادي من حدة حديثه في التغريدات اللاحقة بتأكيده أن تأجيل المباريات من اختصاص لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، مشيرًا إلى أنه لم يحدث معهم أي تواصل بهذا الشأن، موجهًا سؤال للقاسم "فما علاقة الأمين العام للاتحاد السعودي في هذا الأمر؟ وكيف يتدخل في عمل منظومة أخرى لا ينتمي إليها؟".

فما علاقة الأمين العام للاتحاد السعودي في هذا الأمر؟ وكيف يتدخل في عمل منظومة أخرى لا ينتمي إليها؟

ونحن نوضح هذه الجزئية، فإننا نؤكد تحفظنا الكبير على مواقف الأمين العام ضد نادي النصر في أحداث كثيرة، خصوصا على المستوى القاري، وسيأتي الوقت المناسب للحديث عنها. — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 8, 2021

وأتم النصر رده القوي بالتأكيد على تحفظه الكبير على مواقف الأمين العام ضده في أحداث كثيرة خاصة على المستوى القاري، موضحًا أنه سيأتي الوقت المناسب للحديث عنها.

ماذا قال القاسم ردًا على بيان نادي النصر؟

القاسم بدا هادئًا خلال حديثه مع "الحصاد الرياضي"، وقد أكد من جديد وجود عرض من الاتحاد السعودي على جميع الأندية لتأجيل مبارياتها حال استدعاء لاعبيهم للمنتخب الأولمبي.

وأضاف "أعتقد أننا تحدثنا كثيرًا في هذا الموضوع، الملف أغلق بالنسبة لنا، فالمباريات لُعبت والمنتخب تأهل والموضوع أشبع بحثًا".

وحين سأله المذيع "هل خاطبتم النصر أم لا، وكيف؟"، أجاب "خاطبنا الجميع، المخاطبات كانت شفهية. لم يُرسل أي نادٍ طالبًا التأجيل سوى الفيصلي والفتح".

وأتم حديثه بالتأكيد على أن العلاقة بين الاتحاد والرابطة والأندية وصلت إلى مستوى رائع، موضحًا أن المشاورات بين الأطراف الثلاثة دومًا ما تكون حاضرة هاتفيًا قبل معسكرات المنتخات السعودية.

اقرأ أيضًا |