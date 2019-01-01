ياسر المسحل : نتيجة مباراة اليمن غير مرضية ونثق في رينار

أقفلنا ملف مباراة اليمن وفتحنا مباراتنا القادمة

ماجد جزر

عبر ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عدم رضاه على أداء المنتخب السعودي في مباراته أمام المنتخب اليمين في التصفيات المشتركة والمؤهلة إلى كأس آسيا وكأس العالم 2022.

وفي تصريحات تلفزيونية قال المسحل أن نتيجة المباراة غير مرضية تمامًا لأي متابع، وقد انتهت وهي مباراة من أصل 8 مباريات ونحن لا نبحث عن مبررات.

وأضاف : "أقفلنا ملف مباراة اليمن وفتحنا مباراتنا القادمة لكن علينا أن نركز على مباراتنا القادمة مع سنغافورة في العاشر من أكتوبر".

وتعليقًا على عقوبة اللاعب محمد كنو قال : "أزمة كنو بسيطة جدًا وانتهت، والمدرب أوضح من أول يوم في المعسكر أن سياسته هي الانضباط داخل وخارج الملعب وما حدث هو حالة عابرة".

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وأنهى المسحل حديثه حول المدير الفني هيرفي رينار وقال أنه يمتلك سيرة جيدة فهو يعشق التحدي، وقد اتصل بي بعد المباراة يعتذر فيها عن النتيجة ووعد بمضاعفة الجهد.