مروان داكوستا جاهز لقيادة دفاع الاتحاد أمام ضمك

الاتحاد يستعد لمواجهة ضمك خارج الديار

ماجد جزر

تلقى الجهاز الفني بنادي الاتحاد أنباءً سارة قبل مواجهة الفريق المُقبلة أمام نادي ضمك في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك اللاعب المغربي مروان داكوستا في المناورة بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للفريق.

الاتحاد يستعد لمواجهة ضمك خارج الديار في منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة المُقبل.

ويُغادر لاعبو الاتحاد اليوم (الأربعاء) إلى مدينة أبها، استعداداً لمواجهة فريق ضمك، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريق خاص مرانًا أمس، وسط متابعة نائب رئيس النادي المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي، وأجرى الجهاز الفني للفريق بقيادة التشيلي خوسيه لويس سييرا، مناورة كروية بين الفريق الأول وفريق درجة الشباب خلال الأيام الماضية.