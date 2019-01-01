المنتخب السعودي بدون فوز في طشقند قبل مواجهة أوزباكستان

الأخضر كان قد تعادل في أولى مبارياته بهدف لمثله أمام اليمن قبل أن يتغلب على سنغافورة

ينتظر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب أوزباكستان ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

الأخضر كان قد تعادل في أولى مبارياته بهدف لمثله أمام اليمن قبل أن يتغلب على سنغافورة ثلاثة أهداف نظيفة ويتعادل سلبياً مع فلسطين، إذ يقع في المركز الثاني بفارق نقطة عن منافسه الأوزبكي.

وتاريخيًا، خاض الأخضر 10 مواجهات من قبل أمام منتخب أوزباكستان في مختلف المسابقات، ولم يلعب سوى مباراتين فقط في العاصمة طشقند.

وخاض الأخضر مباراتين فقط على أرض أوزباكستان، الأولى كانت في تصفيات كأس العالم 2006 وانتهت بنتيجة 1\1، بينما خاض المباراة الثانية في تصفيات مونديال 2010، وخسر المنتخب السعودي بنتيجة 3\0.

بعثة المنتخب السعودي وصلت يوم الأحد إلى طشقند الأوزبكية استعدادًا لمواجهة منتخب أوزباكستان يوم الخميس المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات.

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يُذكر أن الأخضر قد خاض أمس الاثنين أولى تدريباته على ملعب لوكوموتيف، قبل مواجهة أوزباكستان في الجولة الرابعة.