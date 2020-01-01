سعد الشهري: الأولمبي السعودي نجح في هزيمة تايلاند رغم قوتها وجماهيرها الكبيرة

خطوة واحدة تفصل تأهل الأخضر الأولمبي عن الحلم الكبير

أبدى سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي سعادته البالغة بالانتصار على منتخب تايلاند الأولمبي في ربع نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بهدف دون رد.

وينتظر الأخضر الأولمبي الفائز من مواجهة منتخب أوزباكستان تحت 23 عامًا مع نظيره الإماراتي ليلتقيه في نصف النهائي، وستتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد الصيفية.

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وقال الشهري بعد المباراة أن اللقاء لم يكن سهلًا أبدًا خاصة أن منتخب تايلاند الأولمبي لعب على أرضه ووسط جماهيره، مضيفًا "خضنا مباراة صعبة للغاية وأمام جمهور كبير، أشكر اللاعبين على الأداء القوي والذي تُوج بالفوز رغم قوة المنافس والدعم الجماهير الهائل الذي حظي به".

أضاف حول سير اللقاء "توقعنا تفوق تايلاند في الـ15 دقيقة الأولى من المباراة، لكننا حافظنا على توازنا ونجحنا في تسيير المباراة لصالحنا وهذا هو الأهم في مثل تلك المباريات".

أتم "الأخضر الأولمبي قطع خطوة مهمة نحو خطف بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وهو ما يحفزنا على العمل والاستعداد جيدًا للمباراة القادمة بهدف تحقيق الحلم وانتزاع بطاقة التأهل للأولمبياد وكذلك الصعود للمباراة النهائية ومن ثم التتويج باللقب".

يُذكر أن الأولمبي السعودي نجح خلال دور المجموعات بالفوز على اليابان وسوريا وتعادل مع قطر.