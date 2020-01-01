المقرن: تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 في صالح المنتخب الأولمبي السعودي

أعلن رسميًا عن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لعام 2021، والمسؤول عن المنتخبات الشابة في الاتحاد السعودي لكرة القدم يتحدث عن القرار

أبدى خالد المقرن المشرف العام على المنتخبات السعودية السنية رضاه عن قرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" إلى العام القادم، مؤكدًا أنه يصب في صالح المنتخب السعودي الأولمبي.

واتخذت اللجنة الأولمبية الدولية قرارًا بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى العام القادم بسبب الإجراءات الدولية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وجاء هذا القرار بعد مطالبة العديد من اللجان الأولمبية المحلية بذلك وتهديد البعض بالانسحاب من الدورة حال إقامتها الصيف القادم خاصة كندا وأستراليا.

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المقرن تحدث عن القرار لصحيفة الرياضية السعودية موضحًا أنه يمنح الأخضر الأولمبي فرصة أكبر للاستعداد للبطولة، مضيفًا " قرار التأجيل كان متوقعًا، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وقرب المنافسة التي كانت مقررًا انطلاقها في يوليو المقبل، وبالتالي سيكون هناك ضغط على المنتخبات المشاركة في البطولة".

أضاف "نأمل أن يساعد هذا التأجيل لاعبينا من مواليد 97 في الحصول على فرصة أكبر لدى أنديتهم خلال المرحلة المقبلة، والمشاركة في المباريات حتى يكونوا جاهزين".

وأتم المقرن مؤكدًا أن الإدارة المشرفة على المنتخبات السعودية السنية ستعقد اجتماعًا مع المدرب سعد الشهري بعد عودة النشاط الكروي ومعرفة موعد الدورة الجديدة لوضع برنامج آخر لإعداد المنتخب الأولمبي.

يُذكر أن الأخضر الأولمبي تأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 بعد حلوله وصيفًا في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 التي أقيمت في تايلاند خلال يناير الماضي.